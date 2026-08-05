خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌های اسپانیا:

چندین تروریست در میان پناهجویان تازه‌وارد به سئوتا شناسایی شدند

چندین تروریست در میان پناهجویان تازه‌وارد به سئوتا شناسایی شدند
کد خبر : 1822668
لینک کوتاه کپی شد.

مقام‌های امنیتی چند مظنون به فعالیت‌های تروریستی را در میان مهاجرانی که اخیرا وارد سئوتا شده‌اند، شناسایی کرده‌اند.

بر اساس گزارش دو رسانه اسپانیایی، مقام‌های امنیتی چند مظنون به فعالیت‌های تروریستی را در میان مهاجرانی که اخیرا وارد سئوتا شده‌اند، شناسایی کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسپانیایی «ال اسپانیول» و «دِ اوبجکتیو» به نقل از منابع آگاه از تحقیقات، سرویس‌های امنیتی اسپانیا چندین نفر را در میان مهاجرانی که در جریان ورود گسترده هفته گذشته به سئوتا وارد شدند، شناسایی کرده‌اند که پیش‌تر به دلیل جرائم مرتبط با تروریسم تحت بررسی قرار گرفته بودند.

بنا به گزارش رویترز، پلیس ملی و گارد مدنی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر