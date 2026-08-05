بر اساس گزارش دو رسانه اسپانیایی، مقام‌های امنیتی چند مظنون به فعالیت‌های تروریستی را در میان مهاجرانی که اخیرا وارد سئوتا شده‌اند، شناسایی کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های اسپانیایی «ال اسپانیول» و «دِ اوبجکتیو» به نقل از منابع آگاه از تحقیقات، سرویس‌های امنیتی اسپانیا چندین نفر را در میان مهاجرانی که در جریان ورود گسترده هفته گذشته به سئوتا وارد شدند، شناسایی کرده‌اند که پیش‌تر به دلیل جرائم مرتبط با تروریسم تحت بررسی قرار گرفته بودند.

بنا به گزارش رویترز، پلیس ملی و گارد مدنی تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

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