به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع پاکستانی اعلام کردند که «شهباز شریف»، نخست وزیر و «عاص منیر»، فرمانده کل ارتش پاکستان، روز آینده -پنج شنبه- به عربستان سعودی سفر خواهند کرد.

براساس گزارش، در جریان این سفر قرار است شماری از پرونده‌های مهم منطقه‌ای و در راس آن‌ها تلاش‌ها برای تنش‌زدایی و بررسی اوضاع امنیتی مورد پیگیری و رایزنی قرار گیرد.

همچنین تقویت و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه ریاض و اسلام‌آباد از دیگر اهداف اصلی این سفر خواهد بود.

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