شهباز شریف و عاصم منیر به عربستان سفر میکنند
منابع از سفر نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به عربستان سعودی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع پاکستانی اعلام کردند که «شهباز شریف»، نخست وزیر و «عاص منیر»، فرمانده کل ارتش پاکستان، روز آینده -پنج شنبه- به عربستان سعودی سفر خواهند کرد.
براساس گزارش، در جریان این سفر قرار است شماری از پروندههای مهم منطقهای و در راس آنها تلاشها برای تنشزدایی و بررسی اوضاع امنیتی مورد پیگیری و رایزنی قرار گیرد.
همچنین تقویت و توسعه همکاریهای همهجانبه ریاض و اسلامآباد از دیگر اهداف اصلی این سفر خواهد بود.