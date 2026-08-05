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شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر رسید
کد خبر : 1822659
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۴ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره،  وزارت بهداشت غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که  ۴ شهید و مجروح ناشی در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

بر اساس گزارش این وزارتخانه از اعلام آتش‌بس در ۱ اکتبر تاکنون ۱ هزار  و ۲۵۴ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که  از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی تاکنون ۷۳ هزار و ۳۸۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۲۳۱ نفر نیز مجروح شدند.

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