شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۴ شهید و مجروح در شبانه روز گذشته به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که ۴ شهید و مجروح ناشی در شبانه روز گذشته به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
بر اساس گزارش این وزارتخانه از اعلام آتشبس در ۱ اکتبر تاکنون ۱ هزار و ۲۵۴ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر نیز مجروح شدند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی تاکنون ۷۳ هزار و ۳۸۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۲۳۱ نفر نیز مجروح شدند.