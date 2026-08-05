۱۷ نفر در حملات شبانه روسیه کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در حملات شبانه به کی‌یف و منطقه اطراف آن، ۱۷ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شده‌اند.

زلنسکی در بیانیه‌ای در تلگرام گفت: « این حمله شامل ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک تسیرکون و اونیکس و ۱۱۵ پهپاد بود که بسیاری از آنها با موتور جت کار می‌کردند».

وی افزود که انبارها، زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن از جمله اهداف این حملات بودند.

رئیس جمهور اوکراین خواستار افزایش تامین رهگیرهای موشک بالستیک به اوکراین شد.

وی همچنین از گروه هفت و اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های بیشتری را علیه تولیدکنندگان موشک‌های بالستیک روسیه اعمال کنند.

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