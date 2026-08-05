به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌ دولتی کره شمالی امروز -چهارشنبه- گزارش داد که این کشور آزمایش اخیر موشک کروز تاماهاک توسط ژاپن را محکوم کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که «کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، از جامعه بین‌المللی خواست تا هوشیاری خود را در مورد توسعه‌طلبی دوران جنگ ژاپن افزایش دهند.

وی گفت: «جامعه بین‌المللی باید هوشیاری خود را در برابر جاه‌طلبی نظامی بی‌ملاحظه نوادگان دولت جنایتکار جنگی که مشتاق تحقق رویای قدیمی توسعه‌طلبی دوران جنگ ژاپن هستند، افزایش دهد».

اظهارات کیم چند روز پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای ژاپنی اولین آزمایش موشک کروز تاماهاک ساخت آمریکا را از یک ناوشکن انجام دادند.

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