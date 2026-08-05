خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیونگ‌یانگ آزمایش موشکی ژاپن را محکوم کرد

پیونگ‌یانگ آزمایش موشکی ژاپن را محکوم کرد
کد خبر : 1822578
لینک کوتاه کپی شد.

کره شمالی آزمایش موشک کروز تاماهاک توسط ژاپن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌ دولتی  کره شمالی امروز -چهارشنبه- گزارش داد که این کشور  آزمایش اخیر موشک کروز تاماهاک توسط  ژاپن را محکوم کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که «کیم یو جونگ»، خواهر «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، از جامعه بین‌المللی خواست تا هوشیاری خود را در مورد توسعه‌طلبی دوران جنگ ژاپن افزایش دهند.

وی گفت: «جامعه بین‌المللی باید هوشیاری خود را در برابر جاه‌طلبی نظامی بی‌ملاحظه نوادگان دولت جنایتکار جنگی که مشتاق تحقق رویای قدیمی توسعه‌طلبی دوران جنگ ژاپن هستند، افزایش دهد».

اظهارات کیم چند روز پس از آن مطرح می‌شود که نیروهای ژاپنی اولین آزمایش موشک کروز تاماهاک ساخت آمریکا را از یک ناوشکن انجام دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر