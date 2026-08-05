یک منبع سوری: آماده باش نیروها صرفا با اهداف آموزشی است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌یک منبع نظامی سوری گفت که آماده باش واحدهای نظامی ارتش سوریه در مرز عراق تنها یک اقدام عادی و صرفا با اهداف آموزشی است.



این منبع به الشرق الاوسط گفت که آماده باش واحدهای نظامی ارتش سوریه در مرز عراق تنها یک اقدام عادی و صرفا با اهداف آموزشی است که هر از چند گاهی انجام می‌شود.

‌وی افزود که اقدام دولت برای ارتقای سطح آمادگی واحدهای نظامی و حرکت دادن آنها به سمت و سوی مشخص، یک اقدام روتین و عادی است چرا که حق دولت است از مرزهای کشور به خصوص در این شرایط کشور علاوه بر جنگ در منطقه، دفاع کند.

از طرفی دیگر ‌معاون وزیر دفاع سوریه در امور منطقه شرقی کشور درگیری‌ها در مرزهای عراق و سوریه را رد کرد.

انتهای پیام/