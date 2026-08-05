به گزارش ایلنا، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» گزارش داد آمریکا در جریان درگیری نظامی با ایران، بخش قابل‌توجهی از ذخایر موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن خود را به کار گرفته و اکنون با نگرانی درباره کاهش ذخایر تسلیحات تهاجمی و پدافندی مواجه است.

بر اساس این گزارش که به نقل از دو منبع آگاه منتشر شده، ارتش آمریکا در این جنگ تقریبا تمام ذخایر موشک‌های دوربرد دقیق خود، به‌ویژه موشک‌های «اِی‌تَکِمز» و دیگر تسلیحات هدایت‌شونده دقیق را مصرف کرده است.

مقام‌های آمریکایی به این شبکه گفته‌اند نگرانی اصلی واشنگتن در حال حاضر، کاهش شمار موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافندی «پاتریوت» و «تاد» است؛ چراکه سرعت مصرف این موشک‌ها از توان صنایع دفاعی آمریکا برای تولید و جایگزینی آنها پیشی گرفته است.

این گزارش می‌افزاید مصرف گسترده ذخایر موشکی، فشار مضاعفی بر ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا وارد کرده و واشنگتن را با چالش تأمین سریع تسلیحات مورد نیاز خود روبه‌رو ساخته است.

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