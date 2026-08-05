به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود گزارش داد اسرائیل اطلاعات مستقیمی از واشنگتن درباره مذاکرات با ایران در اختیار ندارد و بخش عمده اطلاعات مربوط به این گفت‌وگوها از مسیرهای غیرمستقیم به تل‌آویو منتقل می‌شود.

بر اساس این گزارش، منابع اسرائیلی معتقدند تصمیم‌ها و مواضع دونالد ترامپُ رئیس‌جمهور آمریکا در قبال مذاکرات با ایران، با ابهام و تغییرات زیادی همراه است.

یک مقام ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با این شبکه مدعی شد: «ترامپ و مشاورانش می‌خواهند به هر قیمتی به توافق برسند و ایران این موضوع را می‌داند.»

وی افزود: «مسیر کنونی، مسیر دیپلماسی است، اما باید منتظر ماند و دید تحولات آینده به کجا خواهد انجامید.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تل‌آویو پیش‌تر بارها نسبت به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و خواستار در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی اسرائیل در هرگونه توافق شده است.

انتهای پیام/