اذعان اسرائیل به تمایل ترامپ برای توافق با ایران؛ «تهران این موضوع را میداند»
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این رژیم گزارش داد ترامپ و مشاورانش خواهان توافق با ایران هستند و مقامهای ایرانی نیز به این مسئله پی بردهاند.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود گزارش داد اسرائیل اطلاعات مستقیمی از واشنگتن درباره مذاکرات با ایران در اختیار ندارد و بخش عمده اطلاعات مربوط به این گفتوگوها از مسیرهای غیرمستقیم به تلآویو منتقل میشود.
بر اساس این گزارش، منابع اسرائیلی معتقدند تصمیمها و مواضع دونالد ترامپُ رئیسجمهور آمریکا در قبال مذاکرات با ایران، با ابهام و تغییرات زیادی همراه است.
یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این شبکه مدعی شد: «ترامپ و مشاورانش میخواهند به هر قیمتی به توافق برسند و ایران این موضوع را میداند.»
وی افزود: «مسیر کنونی، مسیر دیپلماسی است، اما باید منتظر ماند و دید تحولات آینده به کجا خواهد انجامید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تلآویو پیشتر بارها نسبت به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کرده و خواستار در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی اسرائیل در هرگونه توافق شده است.