پشت پرده دستکاری آمار تلفات آمریکا در جنگ با ایران چیست؟

به گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی «اینترسپت» گزارش داد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در پی افزایش تلفات نیروهای آمریکایی، روش جدیدی برای شمارش و اعلام خسارت‌های انسانی جنگ با ایران در پیش گرفته است.

بر اساس این گزارش، پنتاگون پیش از این از سامانه «DCAS» برای ثبت وضعیت نظامیان کشته، مجروح و آسیب‌دیده استفاده می‌کرد، اما پس از حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، بخشی از تلفات جدید را از آمار کلی جنگ جدا کرده و تحت عنوان «عملیات‌های خارجی» ثبت می‌کند.

اینترسپت منوشته است که از هفتم ژوئیه تاکنون ۲۷۳ نظامی آمریکایی در این بخش جدید ثبت شده‌اند و با اضافه شدن این رقم به آمار قبلی، مجموع تلفات رسمی آمریکا در جنگ با ایران به ۷۰۴ کشته و زخمی می‌رسد؛ آماری که نسبت به زمان آغاز نخستین آتش‌بس میان تهران و واشنگتن ۸۳ درصد افزایش یافته است.

پنتاگون تغییر این شیوه را به پایان عملیات موسوم به «خشم حماسی» و انتقال ثبت تلفات به چارچوب عملیات‌های خارجی تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مرتبط دانسته است.

با این حال، یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با این رسانه گفته این اقدام با هدف «پنهان کردن شمار واقعی مجروحان» انجام شده است. مقام دیگری نیز گفته حملات اخیر ایران به پایگاه‌های آمریکا، خسارت بیشتری نسبت به آمار اعلامی پنتاگون برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، افزایش تلفات پس از حملات ایران به دست‌کم ۹ پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه از نهم ژوئیه رخ داده است. یک مقام آمریکایی همچنین مدعی شده توانایی ایران در استفاده از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک برای عبور از سامانه‌های دفاعی آمریکا، عامل افزایش خسارت‌ها بوده است.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر آمریکا را به پنهان کردن آمار واقعی تلفات جنگ متهم کرده بود. روزنامه «واشنگتن‌پست» نیز گزارش داده است که پنتاگون اطلاعات مربوط به چهار مرگ نظامی اخیر را از پایگاه داده خود حذف کرده و از زمان آغاز جنگ، دست‌کم ۱۸ نظامی آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند.

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