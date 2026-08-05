ترامپ: مذاکرات با ایران «بسیار خوب» پیش میرود؛ امیدوارم نیازی به حمله نباشد
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به ادامه روند مذاکرات تهران و واشنگتن، مدعی شد گفتوگوها روند مثبتی دارد و در عین حال با تکرار تهدیدهای خود، اعلام کرد در صورت شکست دیپلماسی، گزینه اقدام نظامی همچنان مطرح است.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» از ادامه مذاکرات با ایران خبر داد و مدعی شد این گفتوگوها «بسیار خوب» پیش میرود.
وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز، ادعا کرد این گذرگاه راهبردی بهزودی بازگشایی خواهد شد و هشدار داد در غیر این صورت، ایران با «ضربهای سخت» مواجه میشود.
ترامپ همچنین مدعی شد آمریکا آماده بود بزرگترین حمله نظامی خود علیه ایران از زمان جنگ جهانی دوم را انجام دهد، اما برای فراهم شدن فرصت دیپلماسی، تصمیم گرفت مسیر مذاکرات را دنبال کند.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد ایران خواهان دستیابی به توافق است، اما تمایلی به اعلام علنی برگزاری این مذاکرات ندارد. وی افزود: «برای رسیدن به توافق زمان کافی در اختیار داریم و باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد.»
ترامپ در پایان بار دیگر با تکرار مواضع واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران، مدعی شد اگر توافقی حاصل نشود، شرایط برای تهران «بسیار بد» خواهد بود و آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند.