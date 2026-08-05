آکسیوس: واشنگتن، تهران و مسقط به توافق موقت درباره تنگه هرمز نزدیک شدند
یک رسانه آمریکایی مدعی شد ایران، آمریکا و عمان در آستانه دستیابی به توافقی ۶۰ روزه برای مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز قرار دارند؛ توافقی که گفته میشود میتواند زمینه کاهش تنشها و ازسرگیری مذاکرات هستهای را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، رسانه آمریکایی آکسیوس مدعی شده است که واشنگتن، تهران و مسقط به توافقی موقت برای مدیریت تردد در تنگه هرمز نزدیک شدهاند و آمریکا امیدوار است این توافق را امروز (چهارشنبه) اعلام کند.
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی تصریح کرد: مذاکرات درباره این توافق از چند هفته پیش آغاز شده و هدف از آن کاهش تنشها، احیای آتشبس میان ایران و آمریکا و فراهم کردن زمینه برای ازسرگیری مذاکرات هستهای عنوان شده است.
این رسانه همچنین مدعی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز شنبه تصمیم گرفته فعلا از اجرای تهدید خود برای آغاز حملات گسترده علیه ایران صرفنظر کند تا فرصت بیشتری برای پیشبرد مسیر دیپلماسی فراهم شود. با این حال، به نوشته آکسیوس، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، احتمال صدور دستور حملات نظامی همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، توافق در حال شکلگیری بخشی از خواستههای ایران را نیز در بر میگیرد و به تهران نقش پررنگتری در مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز میدهد.
طبق جزئیات منتشرشده، این توافق یک سازوکار موقت ۶۰ روزه میان ایران و عمان برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز است که در صورت توافق طرفین، قابلیت تمدید خواهد داشت.
بر این اساس، کشتیهای ورودی به خلیج فارس از مسیر شمالی و از آبهای سرزمینی ایران عبور خواهند کرد و کشتیهای خروجی به سمت دریای عرب از مسیر جنوبی و از آبهای عمان، با هماهنگی ایران، تردد میکنند.
همچنین در طول این ۶۰ روز هیچگونه عوارض یا هزینهای از کشتیها دریافت نخواهد شد و طرفهای توافق متعهد میشوند ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی موجود در مسیر میانی تنگه را پاکسازی کنند.
به نوشته آکسیوس، پس از پاکسازی این مسیر، کریدور میانی برای تردد رفتوبرگشت کشتیها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و قرار است ایران و عمان درباره سازوکار دائمی آن به توافق برسند.
این رسانه در ادامه مدعی شده است که حدود سه هفته پیش نیز کاخ سفید، عمان و برخی میانجیهای منطقهای تصور میکردند با ایران به توافق رسیدهاند، اما ازسرگیری حملات به کشتیها از سوی ایران ــ به ادعای این رسانه ــ موجب ازسرگیری درگیریها و افزایش خطر وقوع جنگی گسترده شد.
به گفته منابع منطقهای، مقامهایی از قطر، پاکستان و عربستان سعودی نیز در کنار عمان در روند میانجیگری مشارکت داشتهاند. همچنین کاخ سفید طی روزهای اخیر تماسهای متعددی میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، برقرار کرده است.
دو منبع منطقهای نیز مدعی شدهاند که عباس عراقچی در پایان هفته گذشته با کلیات این توافق موافقت کرده بود، اما اجرای آن نیازمند تأیید نهایی رهبر جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی بود.
یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای ادعا کردند که مقامات ایرانی روز سهشنبه با این توافق موافقت نهایی کردهاند.