روایت رأیالیوم از معادله جدید حزبالله و دمشق؛ از احتمال دیدار قاسم و الشرع تا اختلافات پنهان
یکروزنامه فرامنطقهای با بررسی روابط حزبالله و سوریه جدید، از آمادگی شیخ عیم قاسم برای گفتوگو با احمد الشرع خبر داد و مدعی شد میان مواضع اعلامی و برخی اقدامات پشتپرده در دمشق تفاوتهایی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقهای «رأیالیوم» نوشت شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان برای دیدار با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه اعلام آمادگی کرده و گفته است مانعی برای انجام این دیدار در زمان مناسب و با توافق دو طرف وجود ندارد.
رأیالیوم نوشت حزبالله تاکنون موضع منفی رسمی علیه سوریه جدید اتخاذ نکرده، با وجود آنکه پیش از این روابط این حزب با جریان حاکم فعلی در دمشق، بهدلیل حمایت حزبالله از دولت بشار اسد، پرتنش بوده است.
شیخ نعیم قاسم با تأکید بر اهمیت ثبات سوریه، ابراز امیدواری کرده است که این کشور بتواند وحدت خود را حفظ کند و امنیت را در سراسر خاکش برقرار سازد. وی همچنین گفته است سوریه باثبات، پشتیبان لبنان و لبنان باثبات، پشتیبان سوریه خواهد بود.
این گزارش به مواضع احمد الشرع درباره لبنان نیز اشاره کرده و نوشته است رئیس دولت موقت سوریه معتقد است حل بحران لبنان تنها از مسیر امنیتی امکانپذیر نیست و نیازمند راهکاری جامع است.
رأیالیوم همچنین به اختلاف دیدگاه دمشق جدید و حزبالله درباره اسرائیل اشاره کرده و نوشته است در حالی که حزبالله بر ادامه مقاومت علیه اسرائیل تأکید دارد، احمد الشرع از تلاش برای دستیابی به یک توافق امنیتی با تلآویو با مشارکت چند کشور سخن گفته است.
در ادامه این گزارش، به نقل از رسانه اسرائیلی «کان نیوز» ادعا شده است که دستگاه امنیتی سوریه در حال بررسی طرحهایی برای مقابله احتمالی با حزبالله در لبنان است؛ ادعایی که دمشق آن را رد کرده است.
این رسانه اسرائیلی مدعی شده است میان مواضع اعلامی مقامهای سوری و اقداماتی که پشتپرده بررسی میشود، تفاوت وجود دارد.
رأیالیوم همچنین به تنش اخیر میان شیخ نعیم قاسم و مقامات لبنانی اشاره کرده و نوشت دبیرکل حزبالله، رئیسجمهور لبنان را به «جانبداری» و «ایجاد شکاف» متهم کرده است.
این اظهارات با واکنش نواف سلام، نخستوزیر لبنان مواجه شد که گفت: «بزرگترین خدمت به اسرائیل را کسانی کردند که لبنان را وارد جنگها و ماجراجوییهایی کردند که بهانه لازم برای تجاوز به این کشور را فراهم کرد.»
نخستوزیر لبنان تأکید کرد حاکمیت واقعی لبنان تنها با وجود یک تصمیم مستقل، یک ارتش و اعمال کامل قدرت دولت بر سراسر خاک این کشور محقق خواهد شد.