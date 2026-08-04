به گزارش آناتولی به نقل از ایلنا، یک منبع رسمی بلندپایه لبنانی اعلام کرد دور هفتم مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در رم، بر موضوع تعیین مرزها و سازوکار اجرای ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان متمرکز بوده است.

این منبع گفت مذاکرات در نخستین روز در دو سطح سیاسی و نظامی برگزار شد. در بخش سیاسی، موضوع مرزها بررسی شد و لبنان پیشنهادهای خود درباره این پرونده را ارائه کرد.

وی افزود در نشست نظامی نیز درباره سازوکار نظارت بر اجرای ترتیبات امنیتی، از جمله عقب‌نشینی اسرائیل، وضعیت سلاح حزب‌الله و تعیین یک طرف ثالث برای نظارت بر روند اجرا، گفت‌وگو شد.

این مقام لبنانی مدعی شد برای نخستین‌بار هیأت اسرائیلی از موضع قبلی خود مبنی بر مشروط کردن بررسی پرونده مرزها به خلع سلاح حزب‌الله عقب‌نشینی کرده است.

به گفته وی، این تغییر موضع امکان بررسی دوباره مرزهای رسمی لبنان و فلسطین اشغالی بر اساس خطوط ترسیم‌شده در سال ۱۹۲۳ را فراهم می‌کند.

این منبع همچنین اعلام کرد هیأت لبنانی خواستار انتقال این موضوع به سطح سیاسی اسرائیل شده و در انتظار دریافت پاسخ رسمی تل‌آویو درباره پایبندی به آتش‌بس است.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره ایجاد مناطق «آزمایشی» در جنوب لبنان نیز رایزنی کرده‌اند؛ مناطقی که قرار است ارتش لبنان مسئولیت کامل امنیتی آنها را برعهده بگیرد و در مقابل، اسرائیل از آنها عقب‌نشینی کند.

این مذاکرات با میانجیگری آمریکا و با هدف بررسی سازوکارهای اجرای ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان ادامه دارد؛ در حالی که بیروت بر توقف نقض آتش‌بس و تکمیل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی تأکید دارد.

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