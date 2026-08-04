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تصاویر ماهواره‌ای از آرایش نظامی آمریکا در نزدیکی ایران

تصاویر ماهواره‌ای از آرایش نظامی آمریکا در نزدیکی ایران
کد خبر : 1822425
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تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد دو ناو هواپیمابر آمریکا در فاصله‌ای نزدیک از سواحل ایران مستقر شده‌اند؛ اقدامی که همزمان با تحولات مربوط به تنگه هرمز و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها انجام شده است.

به گزارش ایلنا، شبکه الجزیره گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای جدید از استقرار دو ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عمان و در فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتری سواحل ایران حکایت دارد؛ اقدامی که همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و رایزنی‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن انجام شده است.

بر اساس این گزارش، تصاویر ثبت‌شده توسط ماهواره اروپایی «سنتینل-۲» نشان می‌دهد ناوهای هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» و «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» در دریای عمان و در فاصله حدود ۹۴ کیلومتری از یکدیگر مستقر شده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای از آرایش نظامی آمریکا در نزدیکی ایران

الجزیره اعلام کرد یکی از این ناوها در فاصله حدود ۱۶۶ کیلومتری و دیگری در فاصله حدود ۱۹۵ کیلومتری از سواحل ایران قرار گرفته است.

این شبکه افزود استقرار همزمان دو ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی ورودی شرقی تنگه هرمز، در شرایطی انجام شده که واشنگتن اقدامات دریایی خود در منطقه را افزایش داده است.

بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، نیروهای این کشور در روزهای اخیر مسیر ۴۴ کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را متوقف کرده و از دو شناور دیگر بازرسی کرده‌اند.

تصاویر ماهواره‌ای از آرایش نظامی آمریکا در نزدیکی ایران

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ضرب‌الاجل اعلامی دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات با ایران در حال پیگیری است.

در حالی که ترامپ مدعی آغاز مذاکرات غیرمستقیم با تهران از طریق میانجی‌ها شده، ایران وجود هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و اعلام کرده رایزنی‌ها با عمان درباره ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد.

 

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