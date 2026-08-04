به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه مدعی شد ایران در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، برخی کشورهای اروپایی در عملیات مین‌روبی تنگه هرمز مشارکت کنند؛ موضوعی که همزمان با ادامه رایزنی‌های تهران و مسقط درباره وضعیت این گذرگاه راهبردی مطرح شده است.

بلومبرگ نوشت این اقدام می‌تواند بخشی از توافقی گسترده‌تر برای بازگرداندن تردد دریایی در تنگه هرمز به شرایط عادی باشد.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند تهران در هفته‌های اخیر از موضع پیشین خود مبنی بر مخالفت با مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مین‌روبی تنگه هرمز تا حدودی عقب‌نشینی کرده است.

بلومبرگ در ادامه به نقل از منابع خود نوشت هرگونه مأموریت احتمالی کشورهای اروپایی برای مین‌روبی در تنگه هرمز، منوط به ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی ایران برای کشتی‌های مشارکت‌کننده و نیز تداوم آتش‌بس خواهد بود.

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