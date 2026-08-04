گزارش رسانه عبری از طرح اضطراری اسرائیل و آمریکا در آستانه پاسخ احتمالی ایران

به گزارش ایلنا، پایگاه عبری «نتسیو» مدعی شد تل‌آویو در روزهای اخیر ضمن تقویت سامانه‌های پدافندی چندلایه، هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی خود با واشنگتن را گسترش داده و سناریوهایی را برای حملات پیش‌دستانه احتمالی علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران بررسی کرده است.

این رسانه با اشاره به مواضع اخیر سپاه پاسداران درباره قطعی بودن پاسخ به ترور شهید اسماعیل هنیه، نوشت مقام‌های امنیتی اسرائیل نگران تغییر شیوه عملیات ایران در صورت هرگونه رویارویی جدید هستند.

نگرانی از تغییر راهبرد ایران

«نتسیو» تصریح کرد ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد ایران پس از درگیری‌های مستقیم اخیر، ساختار فرماندهی خود را بیش از گذشته به سمت الگوی غیرمتمرکز سوق داده است؛ به گونه‌ای که فرماندهان میدانی در شرایط اضطراری، حتی در صورت قطع ارتباط با مرکز، قادر به تصمیم‌گیری و اجرای عملیات خواهند بود.

این رسانه همچنین ادعا کرد برخی گزارش‌های دیپلماتیک از بررسی گزینه حملات پیش‌دستانه از سوی سپاه پاسداران در صورت شکست روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن حکایت دارد.

در ادامه این گزارش آمده است که تل‌آویو احتمال می‌دهد ایران علاوه بر استفاده از توان موشکی و پهپادی خود، از ظرفیت گروه‌های هم‌پیمانش در منطقه نیز برای گشودن جبهه‌های همزمان استفاده کند تا سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل را با فشار بیشتری روبه‌رو سازد.

هماهنگی گسترده تل‌آویو و واشنگتن

این رسانه عبری مدعی شد همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در هفته‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. بر اساس این ادعا، دو طرف علاوه بر تبادل اطلاعات، درباره اهداف احتمالی، سامانه‌های هشدار زودهنگام و عملیات سوخت‌رسانی هوایی نیز هماهنگی نزدیکی دارند.

«نتسیو» همچنین مدعی شد تل‌آویو و واشنگتن طرح‌هایی را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی ایران، از جمله پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، تأسیسات نفتی و برخی مراکز راهبردی وابسته به سپاه پاسداران در صورت تشدید درگیری‌ها بررسی کرده‌اند.

افزایش سطح آماده‌باش در فلسطین اشغالی

این گزارش در پایان می‌افزاید رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش سامانه‌های پدافندی از جمله «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود» و «پیکان» را افزایش داده و همزمان تدابیر امنیتی در داخل اراضی اشغالی و اطراف مراکز حساس را تشدید کرده است.

به ادعای این رسانه، مقام‌های اسرائیلی همچنین دستورالعمل‌های جدیدی برای جبهه داخلی صادر کرده و برخی مراکز حیاتی از جمله ایستگاه‌های قطار و مراکز حمل‌ونقل عمومی را برای مواجهه با شرایط اضطراری آماده کرده‌اند.

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