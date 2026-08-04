روبیو:
پیشرفتهایی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که پیشرفتهایی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که پیشرفتهایی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده است.
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز پیشرفتهایی حاصل شده است، اما هنوز هیچ توافق نهایی به دست نیامده است.
این مقام ارشد آمریکایی گفت: «ما امیدواریم که این توافق در آیندهای بسیار نزدیک نهایی شود.»
وی افزود: «در حال حاضر کشتیها در حال عبور از تنگه هستند و انتقال نفت نیز هماکنون از طریق این آبراه در جریان است.»