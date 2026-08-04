وزیر خزانهداری آمریکا:
احتمال دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز ظرف امروز یا فردا وجود دارد
وزیر خزانهداری ایالات متحده امریکا اعلام کرد: واشنگتن ممکن است ظرف امروز یا فردا به توافقی با ایران در خصوص شرایط و وضعیت تنگه هرمز دست یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خزانهداری آمریکا از احتمال توافق نهایی درباره امنیت دریانوردی در تنگه هرمز طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری ایالات متحده، امروز سهشنبه تأکید کرد که این کشور ممکن است امروز یا فردا به توافقی با ایران در خصوص تنگه هرمز دست یابد.
وزیر خزانهداری امریکا اظهار داشت: «ممکن است امروز یا فردا با ایران درباره تنگه هرمز به توافق برسیم.»
وی مدعی شد: «حتی در حال حاضر نیز خروج تعداد زیادی از کشتیها از این تنگه مشاهده میشود.»