خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خزانه‌داری آمریکا:

احتمال دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز ظرف امروز یا فردا وجود دارد

احتمال دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز ظرف امروز یا فردا وجود دارد
کد خبر : 1822398
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امریکا اعلام کرد: واشنگتن ممکن است ظرف امروز یا فردا به توافقی با ایران در خصوص شرایط و وضعیت تنگه هرمز دست یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال توافق نهایی درباره امنیت دریانوردی در تنگه هرمز طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، امروز سه‌شنبه تأکید کرد که این کشور ممکن است امروز یا فردا به توافقی با ایران در خصوص تنگه هرمز دست یابد.

وزیر خزانه‌داری امریکا اظهار داشت: «ممکن است امروز یا فردا با ایران درباره تنگه هرمز به توافق برسیم.» 

وی مدعی شد: «حتی در حال حاضر نیز خروج تعداد زیادی از کشتی‌ها از این تنگه مشاهده می‌شود.» 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل