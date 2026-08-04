احتمال دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز ظرف امروز یا فردا وجود دارد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال توافق نهایی درباره امنیت دریانوردی در تنگه هرمز طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده خبر داد.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، امروز سه‌شنبه تأکید کرد که این کشور ممکن است امروز یا فردا به توافقی با ایران در خصوص تنگه هرمز دست یابد.

وزیر خزانه‌داری امریکا اظهار داشت: «ممکن است امروز یا فردا با ایران درباره تنگه هرمز به توافق برسیم.»

وی مدعی شد: «حتی در حال حاضر نیز خروج تعداد زیادی از کشتی‌ها از این تنگه مشاهده می‌شود.»

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