به گزارش ایلنا، یک منبع عالی رتبه به العربیه از اعلام قریب الوقوع بازگشایی تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش العربیه، این منبع افزود طی ساعات آتی یا فردا ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد.

این رسانه همچنین به نقل از یک منبع عالی رتبه گزارش داد که طی ساعات آتی ایران و عمان درباره تنگه هرمز بیانیه مشترکی را صادر خواهند کرد.

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