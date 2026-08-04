العربیه: طی ساعات آینده جزئیات بازگشایی تنگه هرمز اعلام میشود
کد خبر : 1822397
یک منبع عالی رتبه در گفتوگو با العربیه از اعلام قریب الوقوع بازگشایی تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش ایلنا، یک منبع عالی رتبه به العربیه از اعلام قریب الوقوع بازگشایی تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش العربیه، این منبع افزود طی ساعات آتی یا فردا ترتیبات مربوط به بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد.
این رسانه همچنین به نقل از یک منبع عالی رتبه گزارش داد که طی ساعات آتی ایران و عمان درباره تنگه هرمز بیانیه مشترکی را صادر خواهند کرد.