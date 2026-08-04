کلمبیا در آستانه انتقال قدرت؛ پترو از «بحران مشروعیت» و خطر جنگ داخلی گفت
در آستانه مراسم تحلیف رئیسجمهور منتخب کلمبیا، گوستاوو پترو با طرح ادعاهایی درباره تقلب انتخاباتی، هشدار داد اختلافات سیاسی میتواند کشور را وارد مرحلهای خطرناک کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا هشدار داد روی کار آمدن جانشین راستگرای او، آبلاردو دلاسپریا، ممکن است این کشور را با خطر «جنگ داخلی» مواجه کند. پترو همچنین مدعی شد شواهدی در اختیار دارد که وقوع تقلب در انتخابات ریاستجمهوری اخیر را اثبات میکند.
دلاسپریا ۴۸ ساله قرار است روز جمعه آینده در شهر کالی در جنوب غرب کلمبیا مراسم تحلیف خود را برگزار کند؛ اقدامی که برخلاف روال معمول برگزاری مراسم انتقال قدرت در پایتخت، بوگوتا، انجام میشود.
پترو در یک نشست خبری گفت: «بدون شک با یک روند تقلب انتخاباتی و یک بحران عمیق نهادی روبهرو هستیم؛ بحرانی که نتیجه آن روی کار آمدن رئیسجمهوری است که از مشروعیت برخوردار نیست.»
وی مدعی شد دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در ماه ژوئن با «تقلب سازمانیافته و گسترده» همراه بوده و این روند با استفاده از فناوریها و الگوریتمها و با دخالت عوامل خارجی علیه «ایوان سپدا»، نامزد مورد حمایت او، طراحی شده است.
نگرانی پترو از احتمال انتقال به آمریکا
دلاسپریا پیش از انتخابات از حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برخوردار شده بود.
پترو که پیشتر ترامپ را به دخالت در امور داخلی کلمبیا متهم کرده بود، مدعی شد رئیسجمهور منتخب قصد دارد او را بر اساس اتهاماتی ساختگی به آمریکا تحویل دهد.
وی هشدار داد مخالفت بخشهایی از جامعه با چنین اقدامی میتواند به درگیری داخلی منجر شود و گفت کلمبیا تجربه و شناخت کافی از پیامدهای جنگ داخلی دارد.
پترو همچنین پیش از این اعلام کرده بود مدارکی درباره دستکاری در شمارش آرای انتخابات اخیر ارائه خواهد کرد. او بار دیگر آمریکا و اسرائیل را به تأثیرگذاری بر روند انتخابات متهم کرد؛ ادعاهایی که مقامهای انتخاباتی کلمبیا آن را رد کرده و تأکید کردهاند نشانهای از تقلب در انتخابات وجود ندارد.
رئیسجمهور کلمبیا از هواداران خود خواست از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دولتش دفاع کنند و در برابر تلاش دولت آینده برای تغییر قوانین کار کشور مقاومت کنند.
وعدههای رئیسجمهور منتخب
دلاسپریا که پیش از ورود به عرصه سیاست چهرهای خارج از جریانهای سنتی سیاسی کلمبیا بود، وعده داده است سرمایهگذاری خصوصی را افزایش دهد و سیاستی سختگیرانهتر در برابر گروههای مسلح و شبکههای قاچاق مواد مخدر در پیش بگیرد.
او در دوران تبلیغات انتخاباتی خود را نامزدی ملیگرا معرفی کرد که شعار «کلمبیا اول» را دنبال میکند؛ شعاری که شباهت زیادی به شعار معروف دونالد ترامپ، یعنی «آمریکا اول»، دارد.
دلاسپریا در گفتوگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس در ماه ژوئن، دیدگاه خود درباره صلح را اینگونه بیان کرده بود: «تنها صلحی که به آن باور دارم، صلحی است که با قدرت سلاح و حاکمیت قانون برقرار شود.»