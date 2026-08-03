به گزارش ایلنا، دولت محلی ولگوگراد روز جمعه به نقل از آندری بوشاروف، استاندار این منطقه اعلام کرد حملات پهپادی به آتش‌سوزی در یکی از تأسیسات سوخت و انرژی منجر شده است، اما نام این تأسیسات را فاش نکرد.

دو منبع آگاه به رویترز نیز تأیید کردند که هدف این حمله، پالایشگاه نفت ولوگوگراد بوده و در پی آن، واحدهای اصلی و جانبی پالایش این مجموعه از مدار خارج شده‌اند.

در روزهای اخیر، همزمان با تشدید درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین، دو طرف دامنه حملات خود را از خطوط مقدم نبرد فراتر برده و تأسیسات انرژی، بنادر، زیرساخت‌های لجستیکی و مراکز صنعتی را هدف قرار داده‌اند.

به گفته ناظران، این حملات متقابل با هدف افزایش فشار اقتصادی و تضعیف توان نظامی طرف مقابل انجام می‌شود؛ روندی که در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات، نشان‌دهنده ورود جنگ به مرحله‌ای تازه از نبرد فرسایشی است.

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