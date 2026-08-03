رویترز: حمله پهپادی پالایشگاه «لوکاویل» روسیه را از مدار خارج کرد
دو منبع در صنعت نفت روسیه به خبرگزاری رویترز گفتند پالایشگاه شرکت «لوکاویل» در منطقه ولگوگراد، پس از حمله پهپادی و آتشسوزی ناشی از آن، از روز جمعه بهطور کامل فرآوری نفت خام را متوقف کرده است.
به گزارش ایلنا، دولت محلی ولگوگراد روز جمعه به نقل از آندری بوشاروف، استاندار این منطقه اعلام کرد حملات پهپادی به آتشسوزی در یکی از تأسیسات سوخت و انرژی منجر شده است، اما نام این تأسیسات را فاش نکرد.
دو منبع آگاه به رویترز نیز تأیید کردند که هدف این حمله، پالایشگاه نفت ولوگوگراد بوده و در پی آن، واحدهای اصلی و جانبی پالایش این مجموعه از مدار خارج شدهاند.
در روزهای اخیر، همزمان با تشدید درگیریها میان روسیه و اوکراین، دو طرف دامنه حملات خود را از خطوط مقدم نبرد فراتر برده و تأسیسات انرژی، بنادر، زیرساختهای لجستیکی و مراکز صنعتی را هدف قرار دادهاند.
به گفته ناظران، این حملات متقابل با هدف افزایش فشار اقتصادی و تضعیف توان نظامی طرف مقابل انجام میشود؛ روندی که در کنار گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات، نشاندهنده ورود جنگ به مرحلهای تازه از نبرد فرسایشی است.