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اوکراین «آمازون روسیه» را هدف قرار داد؛ مسکو از حمله به کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی خبر داد

اوکراین «آمازون روسیه» را هدف قرار داد؛ مسکو از حمله به کشتی‌های حامل تجهیزات نظامی خبر داد
کد خبر : 1822170
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در ادامه تشدید حملات پهپادی میان روسیه و اوکراین، کی‌یف اهدافی را در عمق خاک روسیه و شبه‌جزیره کریمه هدف قرار داد و یک انبار متعلق به غول تجارت الکترونیک روسیه، را هدف گرفت؛ همزمان مسکو از حمله به چند کشتی حامل تجهیزات نظامی برای اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقام‌های روس اعلام کردند در پی حملات اوکراین به یک منطقه گردشگری در ساحل دریای سیاه و همچنین شبه‌جزیره کریمه، ۶ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

«وینیامین کوندراتیف» استاندار منطقه کراسنودار روسیه اعلام کرد بر اثر سقوط بقایای پهپادهای اوکراینی در روستای «آرکیپو-اوسیپوکا» در ساحل دریای سیاه، ۳ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند. وی مدعی شد این حمله زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است.

همچنین سرگئی آکسیونوف، مقام منصوب مسکو در شبه‌جزیره کریمه اعلام کرد در حمله شبانه اوکراین به این منطقه، ۳ غیرنظامی کشته و ۲ نفر زخمی شدند.

در مقابل، سازمان اطلاعات نظامی اوکراین اعلام کرد نیروهای ویژه این کشور سامانه‌های راداری روسیه در کریمه را هدف قرار داده و به آن‌ها آسیب وارد کرده‌اند.

حمله به انبار شرکت «وایلدبریز»

در ادامه حملات اوکراین به عمق خاک روسیه، خبرگزاری تاس گزارش داد یک انبار در منطقه «ولادیمیر» در مرکز روسیه بر اثر حمله پهپادی دچار آتش‌سوزی و خسارت شده است.

شرکت «وایلدبریز»، غول تجارت الکترونیک روسیه، اعلام کرد یکی از انبارهای این شرکت در منطقه ولادیمیر هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفته است. این شرکت که به «آمازون روسیه» شهرت دارد، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرده‌فروشی اینترنتی در این کشور به شمار می‌رود.

استاندار منطقه ولادیمیر اعلام کرد این حمله با پهپاد انجام شده و یک نفر نیز زخمی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، حملات اوکراین بیش از ۱۲ مرکز توزیع این شرکت را هدف قرار داده و فعالیت‌های آن را با اختلال مواجه کرده است. برخی تحلیلگران اقتصادی میزان خسارت وارده به این شرکت را حدود ۲۰ درصد از ظرفیت انبارهای آن و ارزش کلی خسارت‌ها را حدود ۲۸۰ میلیارد روبل (حدود ۳.۵ میلیارد دلار) برآورد کرده‌اند.

همزمان، گزارش‌هایی از حمله به دانشگاه فنی شهر «بلگورود» روسیه منتشر شد؛ مرکزی که در زمینه توسعه و آزمایش پهپادها فعالیت دارد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، که صحت آن‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده، از وقوع آتش‌سوزی در این ساختمان حکایت دارد.

ادعای روسیه درباره هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور ۴ کشتی حامل محموله‌های نظامی برای اوکراین را هدف قرار داده‌اند؛ سه فروند از این کشتی‌ها در بخش اوکراینی دریای سیاه و یک فروند دیگر در بندر «میکولایف» مستقر بوده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۱۳۱ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه، شبه‌جزیره کریمه و دریای سیاه رهگیری کرده است.

اوکراین در ماه‌های اخیر حملات پهپادی خود علیه اهدافی در خاک روسیه را افزایش داده است. کی‌یف این حملات را پاسخی به حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه علیه شهرها و زیرساخت‌های اوکراین عنوان می‌کند.

روسیه عملیات نظامی گسترده خود در اوکراین را از فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد و اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود علیه مواضع روسیه در شبه‌جزیره کریمه را تشدید کرده است؛ حملاتی که به گفته مقام‌های اوکراینی با هدف تضعیف توان نظامی مسکو انجام می‌شود.

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