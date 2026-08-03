پاکستان خواستار سفر عراقچی به اسلامآباد در «اولین فرصت ممکن» شد
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفر به اسلامآباد در «اولین فرصت ممکن» دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، امروز- دوشنبه- در گفتوگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، درباره آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دو طرف در این گفتوگو درباره تحولات منطقه، از جمله تشدید وضعیت در قدس شرقی اشغالی، تبادل نظر کردند.
اسحاق دار در این تماس از عراقچی دعوت کرد تا در نزدیکترین زمان ممکن به اسلامآباد سفر کند.
پاکستان طی ماههای اخیر نقش میانجی میان ایران و آمریکا را برای کمک به توقف درگیریهای شکلگرفته میان دو طرف ایفا کرده است.
در همین حال، وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که این کشور همچنان با تهران و واشنگتن درباره امکان برگزاری مذاکرات میان دو طرف در تماس است.
پیر آلن التشنگر، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال میزبانی برن از دور جدید مذاکرات گفت: «سوئیس با همه کشورهای درگیر در ارتباط است و در صورت تمایل طرفها، آماده ارائه مساعی جمیله خود خواهد بود.»
پیش از این نیز برخی رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند که ایران و آمریکا در حال بررسی برگزاری دور جدیدی از مذاکرات هستند و احتمال دارد سوئیس میزبان این گفتوگوها باشد.