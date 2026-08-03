الجزیره: عملیات احتمالی آمریکا علیه ایران چگونه خواهد بود؟
شبکه الجزیره با بررسی آرایش نظامی آمریکا در منطقه، به نقل از یک تحلیلگر نظامی مدعی شد واشنگتن در صورت حمله به ایران، بیش از هر چیز بر توان هوایی، دریایی و سامانههای فرماندهی و کنترل خود تکیه خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران، یک کارشناس مسائل راهبردی و امنیت دریایی معتقد است واشنگتن در صورت آغاز عملیات نظامی، حملاتی را اجرا خواهد کرد که به گفته وی، شدیدترین عملیات آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران خواهد بود؛ هرچند این حملات به یک جنگ فراگیر منجر نخواهد شد.
محمد عبدالواحد، کارشناس مسائل راهبردی و امنیت دریایی در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت آمریکا طی هفتههای اخیر با افزایش شمار جنگندهها، ناوها و شناورهای رزمی خود، حضور نظامیاش را در منطقه تقویت کرده است. به گفته وی، این آرایش نظامی میتواند زمینهساز حملات شبانهروزی باشد که احتمال دارد ۱۲ تا ۱۳ روز ادامه یابد.
وی با بیان اینکه آمریکا در جنگهای دور از خاک خود بیش از هر چیز بر برتری هوایی و دریایی تکیه میکند، افزود واشنگتن از سامانهای یکپارچه برای فرماندهی و کنترل عملیات بهره میبرد که ماهوارهها، رادارها و شبکههای پدافندی را به یکدیگر متصل میکند و امکان اجرای عملیات پیچیده و هماهنگ را فراهم میسازد.
عبدالواحد همچنین نیروی دریایی آمریکا را قدرتمندترین نیروی دریایی جهان از نظر تجهیزات و توان رزمی توصیف کرد و مدعی شد واشنگتن ناوهای هواپیمابر خود را عقب کشیده و در مقابل، ناوشکنهای مجهز به موشکهای کروز را برای هدف قرار دادن اهدافی در داخل ایران به منطقه اعزام کرده است.
وی همچنین به استقرار ناوشکنهای پیشرفته آمریکا در شرق دریای مدیترانه اشاره کرد و گفت مأموریت این شناورها، دفاع از رژیم صهیونیستی در برابر حملات موشکی احتمالی ایران است. به گفته این کارشناس، همزمان گزارشهایی درباره کاهش ذخایر موشکی این ناوشکنها منتشر شده و این پرسش مطرح است که در صورت تشدید درگیریها، اولویت واشنگتن حفاظت از نیروهای خود خواهد بود یا دفاع از اسرائیل.
این کارشناس درباره حضور حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه نیز گفت این تعداد الزاما به معنای آمادگی برای یک عملیات زمینی گسترده نیست و ممکن است تنها برای اجرای عملیات محدود در برخی جزایر ایران، متناسب با روند تحولات، به کار گرفته شوند.
عبدالواحد ورود شمار بیشتری از هواپیماهای سوخترسان آمریکایی به سرزمینهای اشغالی را نشانه احتمال طولانیتر شدن جنگ دانست و افزود اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» درباره اجرای عملیاتی «خشنتر» بیش از آنکه از تغییر ماهیت عملیات حکایت داشته باشد، نشاندهنده افزایش مدت زمان و شدت حملات است.
وی پیشبینی کرد آمریکا در صورت آغاز عملیات، حملاتی گسترده و مستمر را با هدف فلج کردن سامانههای فرماندهی، کنترل و پدافند هوایی ایران و شکستن تسلط تهران بر تنگه هرمز دنبال کند، بیآنکه وارد یک جنگ تمامعیار شود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده پشتیبانی از عملیات احتمالی آمریکا از پایگاههای این کشور در انگلیس، آلمان، پرتغال، بلغارستان و همچنین سرزمینهای اشغالی انجام خواهد شد. انگلیس محل استقرار بمبافکنهای راهبردی آمریکاست، آلمان نقش فرماندهی و کنترل و پشتیبانی هوایی را بر عهده دارد، ایتالیا از عملیات شناسایی و مأموریتهای دریای مدیترانه پشتیبانی میکند و پرتغال نیز در تأمین مسیرهای عبور و سوخترسانی نقش دارد.
در سرزمینهای اشغالی نیز زیرساختهای لازم برای پذیرش جنگندهها، تسلیح مجدد آنها، استقرار سامانه دفاع موشکی «تاد»، انبارهای موشکهای دقیق و مراکز فرماندهی عملیات پدافند هوایی فراهم شده است.
این تحلیلگر همچنین گفت آمریکا علاوه بر استقرار دو ناو هواپیمابر، ناوشکنها، موشکهای دوربرد، یگانهای آبیـخاکی و نیروهای واکنش سریع، جنگندههای «اف-۲۲»، «اف-۱۶» و «اف-۳۵»، بمبافکنهای «بی-۱»، هواپیماهای شناسایی، هشدار زودهنگام، پهپادهای رزمی و شناسایی و هواپیماهای سوخترسان را نیز در منطقه مستقر کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که ترامپ دو روز پیش اعلام کرد پس از درخواست ایران و برخی کشورهای منطقه و در پی شکلگیری آنچه «نشانههای یک توافق» توصیف کرد، با تعلیق حمله برنامهریزیشده علیه ایران موافقت کرده است.
طی روزهای گذشته نیز گمانهزنیها درباره احتمال اجرای یک عملیات گسترده آمریکا با مشارکت رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. در مقابل، مقامهای ایرانی بارها بر آمادگی برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی تأکید کردهاند و برخی رسانههای اسرائیلی نیز از احتمال اقدام پیشدستانه ایران علیه این رژیم خبر دادهاند.