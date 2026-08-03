به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار مواضع خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «هیچ چیز بدون اجازه ما وارد ایران نخواهد شد و تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا تسلیم کامل محقق نگردد، اجازه ورود هیچ‌گونه محموله‌ای به ایران داده نخواهد شد.»

ترامپ همچنین با طرح ادعاهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی، مدعی شد که «رهبری ایران به طرز باورنکردنی فریبکار است.»

انتهای پیام/