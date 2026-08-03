خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادبیات توهین‌آمیز ترامپ علیه رهبری ایران

ادبیات توهین‌آمیز ترامپ علیه رهبری ایران
کد خبر : 1822167
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهارات خود درباره ایران، با طرح ادعاهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی، اظهار داشت که رهبری ایران «به طرز باورنکردنی فریبکار» است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار مواضع خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «هیچ چیز بدون اجازه ما وارد ایران نخواهد شد و تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا تسلیم کامل محقق نگردد، اجازه ورود هیچ‌گونه محموله‌ای به ایران داده نخواهد شد.»

ترامپ همچنین با طرح ادعاهایی علیه مقامات جمهوری اسلامی، مدعی شد که «رهبری ایران به طرز باورنکردنی فریبکار است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل