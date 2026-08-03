گزارش رسانه عربی از تغییر راهبرد نظامی آمریکا در برابر ایران
یک رسانه عربی مدعی شد پنتاگون همزمان با لغو حمله هوایی به ایران، راهبرد خود را از استقرار در پایگاههای مقدم به استقرار در پایگاههای دوردست و عملیات از خارج از برد آتش ایران تغییر داده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «إرم نیوز» امارات به نقل از منابع غربی مدعی شد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اجرای یک طرح محرمانه با عنوان «کمان حائل» را برای انتقال بخشی از جنگندهها، هواپیماهای سوخترسان و کاهش نیروهای رزمی از پایگاههای مقدم خود در خاورمیانه آغاز کرده است؛ اقدامی که به ادعای این منابع، با تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای لغو حمله هوایی به ایران ارتباط دارد.
این منابع تصریح کردند این طرح بهصورت فوری و محرمانه وارد مرحله اجرا شده و انتقال جنگندههای F-15، F-16 و هواپیماهای سوخترسان از پایگاههای نزدیک ایران به پایگاههایی در جنوب اروپا و جزایر دریای مدیترانه را در بر میگیرد.
به ادعای این منابع، هدف از این جابهجایی، دور کردن جنگندهها و دیگر تجهیزات هوایی آمریکا از برد حملات احتمالی موشکی و پهپادی ایران و کاهش آسیبپذیری پایگاههای این کشور در منطقه است.
این گزارش میافزاید ارزیابیهای نظامی آمریکا نشان میدهد نزدیکی پایگاههای هوایی به ایران، فرصت واکنش سامانههای دفاعی از جمله پاتریوت و تاد را به کمتر از دو دقیقه کاهش داده است؛ موضوعی که به ادعای منابع یادشده، پنتاگون را به انتقال بخشی از توان هوایی خود به پایگاههای دورتر واداشته است.
بر اساس این گزارش، پس از تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای لغو حمله برنامهریزیشده علیه ایران، این طرح از یک برنامه تهاجمی به راهبردی دفاعی با هدف حفاظت از نیروها و تجهیزات آمریکا تغییر یافته است.
منابع مورد استناد «إرم نیوز» همچنین مدعیاند آمریکا ناوشکنهای مجهز به سامانه دفاع موشکی «ایجیس» را در شرق دریای مدیترانه و دریای عرب در حالت آمادهباش نگه داشته و همزمان توان تهاجمی دوربرد خود را در پایگاههای جنوب اروپا حفظ کرده است.
این گزارش همچنین مدعی است انتقال تجهیزات هوایی آمریکا شامل جنگندههای مستقر در سرزمینهای اشغالی نشده و پنتاگون همچنان جنگندههای رادارگریز F-35 را در پایگاههای «نواتیم» و «حتسریم» حفظ کرده تا در صورت تغییر شرایط، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد.