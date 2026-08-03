چین بار دیگر حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ «سان ژن»، رئیس دفتر چین در فلسطین، بر تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورش به آرمان فلسطین تأکید کرد.

سان در یک کنفرانس خبری که در سفارت چین در رام‌الله برگزار شد، همچنین تمایل چین را برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای و تقویت روابط چین و فلسطین به سطوح جدید ابراز کرد.

وی گفت که در دیدارهایش با رهبران فلسطینی، شاهد میزان بی‌عدالتی‌های اعمال شده بر مردم فلسطین بوده است.

وی مجدداً تأکید کرد که چین به تلاش‌های خود برای تعمیق روابط دوجانبه ادامه خواهد داد، زیرا امسال سومین سالگرد ایجاد مشارکت استراتژیک بین چین و فلسطین نیز هست.

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