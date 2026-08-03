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شنیده شدن دو انفجار با منشا ناشناخته در سوریه

شنیده شدن دو انفجار با منشا ناشناخته در سوریه
کد خبر : 1822107
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منابع محلی در حمص، مرکز سوریه، خبر دادند که اوایل صبح دوشنبه صدای دو انفجار با منشأ ناشناخته را در منطقه بین فرودگاه پالمیرا و زندان نظامی پالمیرا، در حومه شرقی این استان، شنیده‌اند.

منابع محلی در حمص، مرکز سوریه، خبر دادند که اوایل صبح دوشنبه صدای دو انفجار با منشأ ناشناخته را در منطقه بین فرودگاه پالمیرا و زندان نظامی پالمیرا، در حومه شرقی این استان، شنیده‌اند.

به گفته این منابع، صحنه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در حالی که هیچ توضیح رسمی از سوی دولت سوریه در مورد آنچه اتفاق افتاده، منتشر نشده است.

این منابع گفتند که قبل از دو انفجار، یک نور قرمز در ارتفاع قابل توجه شنیده شد.

همچنین، بنا به گزارش‌ها، ‌دو انفجار متوالی منطقه را لرزاند‌ که باعث شد برخی از ساکنان، بر اساس ماهیت صداها و موقعیت آنها، این دو انفجار را به یک پهپاد مرتبط کنند.

 

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