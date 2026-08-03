اورسولا فون در لاین: اسپانیا باید اقدامات بیشتری برای تقویت مرزهای خود انجام دهد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، در نامه‌ای ‌به «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، گفت که برای تقویت مرزهای اتحادیه اروپا در نقاط بحرانی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.

در این نامه که رویترز نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده آمده است که فون در لایت همچنین بر حمایت اتحادیه اروپا از کمک به اسپانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تأکید کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که اقدامات بیشتری باید انجام شود.

این نامه پس از هجوم عظیم مهاجران در هفته گذشته که از مرز مراکش عبور کردند تا وارد منطقه سئوتا اسپانیا در شمال آفریقا شوند، منتشر شد. در نتیجه این هجوم، حداقل ۶۷ نفر جان خود را از دست دادند.

فون در لاین در این نامه نوشت: «با همکاری اسپانیا، به ویژه در مورد هر چیزی که مربوط به سئوتا و ملیلا باشد، می‌توانیم سیستم‌های هشدار اولیه مدیریت مرز را تقویت کرده و پشتیبانی فنی و مالی خود را از مراکش بهبود بخشیم.»

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