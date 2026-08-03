به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی دولت آلمان‌گفت که هجوم گسترده مهاجران از مراکش به منطقه سئوتا در اسپانیا، شکنندگی اوضاع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد و از اروپا خواست تا در این زمینه اقدام کند.

این سخنگو در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم افزود: «این بار دیگر نشان می‌دهد که اوضاع در رابطه با مهاجرت چقدر آشفته است و حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اولویت اصلی محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «این حادثه به وضوح نشان می‌دهد که تلاش‌های مشترک اروپایی برای کاهش مؤثر مهاجرت غیرقانونی ضروری و لازم است.»

انتهای پیام/