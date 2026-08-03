سخنگوی دولت آلمان:
حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت ویژهای برخوردار است
سخنگوی دولت آلمانگفت که هجوم گسترده مهاجران از مراکش به منطقه سئوتا در اسپانیا، شکنندگی اوضاع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی دولت آلمانگفت که هجوم گسترده مهاجران از مراکش به منطقه سئوتا در اسپانیا، شکنندگی اوضاع در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را نشان میدهد و از اروپا خواست تا در این زمینه اقدام کند.
این سخنگو در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم افزود: «این بار دیگر نشان میدهد که اوضاع در رابطه با مهاجرت چقدر آشفته است و حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از اهمیت ویژهای برخوردار است و اولویت اصلی محسوب میشود.»
وی ادامه داد: «این حادثه به وضوح نشان میدهد که تلاشهای مشترک اروپایی برای کاهش مؤثر مهاجرت غیرقانونی ضروری و لازم است.»