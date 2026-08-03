بغداد: الزیدی مانع حمله احتمالی روز شنبه شد
سخنگوی دولت عراق گفت که نخستوزیر این کشور مانع حمله احتمالی روز شنبه به خاک این کشور شد.
سخنگوی دولت عراق گفت که نخستوزیر این کشور مانع حمله احتمالی روز شنبه به خاک این کشور شد.
سخنگوی دولت عراق امروز دوشنبه گفت: «علی فالح الزیدی نخستوزیر عراق از حمله احتمالی که میتوانست روز شنبه به خاک عراق اصابت کند، جلوگیری کرد.»
وی تاکید کرد: «عراق از ضربه احتمالی که روز شنبه نزدیک بود به خاکش انجام شود، نجات پیدا کرد.»
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای با اشاره به جلسه روز شنبه نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح برای بررسی تحولات امنیتی منطقه اعلام کرد که او در این جلسه بر جلوگیری از هرگونه تجاوز یا تهدیدی که از خاک عراق علیه کشورهای همسایه صورت گیرد و همچنین بر تشکیل کمیتهای امنیتی و مشترک برای مقابله با چالشها تاکید کرد.