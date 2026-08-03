«مایکل عیسی»، سفیر ایالات متحده در لبنان، اعلام کرد که مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در رم ادامه دارد و ابراز امیدواری کرد که دو دولت در دستیابی به نتایج مثبتی که ثبات را افزایش داده و از غیرنظامیان محافظت کند، موفق شوند.

عیسی در بیانیه‌ای توضیح داد که هنوز کارهای فنی زیادی برای تضمین امنیت غیرنظامیان در محل مورد نیاز است و تأکید کرد که بین تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه روی کاغذ و اجرای مسئولانه و مؤثر آن در محل، تفاوت اساسی وجود دارد.

وی هشدار داد که عجله در پیشبرد روند اجرا می‌تواند غیرنظامیان، یعنی همان گروهی که کل این عملیات قصد محافظت از آن‌ها را دارد، به خطر بیندازد و تأکید کرد که زمان و تلاشی که در ابتدا برای اطمینان از صحت رویه‌ها صرف می‌شود، تأثیر مثبتی بر موفقیت کل عملیات خواهد داشت.

وی افزود که اختصاص زمان لازم برای تکمیل صحیح طرح از ابتدا بهترین گزینه برای اطمینان از پایداری و اثربخشی نتایج است و این به نوبه خود به فعال کردن مناطق آزمایشی بعدی برای راه‌اندازی کارآمدتر و دستیابی به اهداف مورد نظرشان کمک خواهد کرد.

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