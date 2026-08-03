شهادت ۱۹ تن در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت فلسطین در غزه از شهادت ۱۹ نفر و مجروح شدن ۳۵ نفر دیگر در این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۱۹ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدهاند.
به گزارش شبکه خبری قدس، از میان شهدا، ۱۸ نفر در حملات اخیر و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیدهاند.
شماری از قربانیان همچنان زیر آوار یا در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی تاکنون امکان دسترسی به آنان را پیدا نکردهاند.