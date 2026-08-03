دیدار بارزانی و الجولانی در دمشق
رئیس اقلیم کردستان عراق، در اولین سفر خود به سوریه با رئیس دولت موقت سوریه، در دمشق دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق، در اولین سفر خود به سوریه با «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، در دمشق دیدار کرد.
خبرگزاری عربی سوریه (سانا) اعلام کرد که الجولانی در کاخ خلق در پایتخت سوریه از بارزانی استقبال کرده است. «اسعد الشیبان»، وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار حضور داشت.
رئیس دولت سوریه سوریه در بیانیهای در تلگرام اعلام کرد که دو طرف در مورد روابط بین دو طرف و راههای تقویت همکاری و هماهنگی، به ویژه در زمینه اقتصادی، گفتوگو کردند.