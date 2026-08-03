خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار تلفات انفجار در پاکستان به ۱۷ تن رسید

آمار تلفات انفجار در پاکستان به ۱۷ تن رسید
کد خبر : 1822026
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس پاکستان ‌اعلام کرد که شمار جان‌ باختگان حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در جریان تجمع ضد جنگ در استان خیبر پختونخوا، با جان باختن سه مجروح دیگر به ۱۷ نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه،‌ پلیس پاکستان ‌اعلام کرد که شمار جان‌ باختگان حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در جریان تجمع ضد جنگ در استان خیبر پختونخوا، با جان باختن سه مجروح دیگر به ۱۷ نفر افزایش یافت.

پلیس پاکستان اعلام کرد که با جان باختن سه مجروح دیگر در بیمارستان، شمار قربانیان حمله انتحاری به ۱۷ نفر افزایش یافته است، در میان این ۱۷ تن، هفت نفر نیروی پلیس و ۱۰ نفر غیرنظامی شامل اند.

این سه قربانی از جمله افرادی بودند که پس از وقوع انفجار برای درمان به بیمارستان منتقل شده بودند. پلیس همچنین اعلام کرد که ۱۲ مجروح همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند که شامل هشت نفر از نیروهای پلیس و چهار غیرنظامی می‌شوند.

این انفجار روز یکشنبه‌ زمانی رخ داد که تجمعی ضد جنگ در مقابل ایستگاه پلیس شهر کبال واقع در شهرستان سوات در حال برگزاری بود.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل