آمار تلفات انفجار در پاکستان به ۱۷ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه،‌ پلیس پاکستان ‌اعلام کرد که شمار جان‌ باختگان حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در جریان تجمع ضد جنگ در استان خیبر پختونخوا، با جان باختن سه مجروح دیگر به ۱۷ نفر افزایش یافت.

پلیس پاکستان اعلام کرد که با جان باختن سه مجروح دیگر در بیمارستان، شمار قربانیان حمله انتحاری به ۱۷ نفر افزایش یافته است، در میان این ۱۷ تن، هفت نفر نیروی پلیس و ۱۰ نفر غیرنظامی شامل اند.

این سه قربانی از جمله افرادی بودند که پس از وقوع انفجار برای درمان به بیمارستان منتقل شده بودند. پلیس همچنین اعلام کرد که ۱۲ مجروح همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند که شامل هشت نفر از نیروهای پلیس و چهار غیرنظامی می‌شوند.

این انفجار روز یکشنبه‌ زمانی رخ داد که تجمعی ضد جنگ در مقابل ایستگاه پلیس شهر کبال واقع در شهرستان سوات در حال برگزاری بود.





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