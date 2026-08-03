تصرف سه شهر در شرق اوکراین از سوی روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌،‌ وزارت دفاع روسیه از تصرف شهرهای بلی کولودتس و اوستینوفکا در منطقه خارکف در شرق اوکراین و وارد کردن ۱۲۹۵ تلفات به دشمن در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

در بیانیه روزانه وزارت دفاع روسیه در مورد پیشرفت عملیات نظامی در اوکراین آمده است که نیروهای ‌جنوبی‌ موقعیت تاکتیکی خود را بهبود بخشیده و ۱۷۵ کشته به دشمن وارد کردند.

بنا به این بیانیه، نیروهای ‌شمالی‌ ۱۵۵ کشته به دشمن وارد کردند.

این بیانیه افزود که دفاع هوایی روسیه ۶۵۱ پهپاد اوکراینی، ۷ بمب هدایت‌شونده و ۵ موشک هیمارس را سرنگون کرد.

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