خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصرف سه شهر در شرق اوکراین از سوی روسیه

تصرف سه شهر در شرق اوکراین از سوی روسیه
کد خبر : 1822005
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از تصرف شهرهای بلی کولودتس و اوستینوفکا در منطقه خارکف در شرق اوکراین و وارد کردن ۱۲۹۵ تلفات به دشمن در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم‌،‌ وزارت دفاع روسیه از تصرف شهرهای بلی کولودتس و اوستینوفکا در منطقه خارکف در شرق اوکراین و وارد کردن ۱۲۹۵ تلفات به دشمن در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

در بیانیه روزانه وزارت دفاع روسیه در مورد پیشرفت عملیات نظامی در اوکراین آمده است که نیروهای ‌جنوبی‌ موقعیت تاکتیکی خود را بهبود بخشیده و ۱۷۵ کشته به دشمن وارد کردند.

بنا به این بیانیه، نیروهای ‌شمالی‌ ۱۵۵ کشته به دشمن وارد کردند.

این بیانیه افزود که دفاع هوایی روسیه ۶۵۱ پهپاد اوکراینی، ۷ بمب هدایت‌شونده و ۵ موشک هیمارس را سرنگون کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل