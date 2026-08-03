ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش‌ ۲ روزه دریایی و زمینی خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- رزمایش‌های دریایی و زمینی ۲ روزه‌ای را آغاز کرده است.



ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد طی امروز و فردا رزمایش‌های دریایی و زمینی در سواحل و مناطق میانی سرزمین‌های اشغالی برگزار خواهد کرد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که9 رزمایش دریایی از صبح امروز دوشنبه در محدوده دریایی میان «شافی تسیون» در شمال و اشدود در جنوب سرزمین‌های اغشالی آغاز شده است که تا شامگاه سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

‌همزمان، ارتش اسرائیل از برگزاری رزمایشی زمینی در شهر رعنانا در شامگاه دوشنبه خبر داد که تا صبح سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

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