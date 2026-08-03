خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش‌ ۲ روزه دریایی و زمینی خبر داد

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش‌ ۲ روزه دریایی و زمینی خبر داد
کد خبر : 1821988
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- رزمایش‌های دریایی و زمینی ۲ روزه‌ای را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- رزمایش‌های دریایی و زمینی ۲ روزه‌ای را آغاز کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد طی امروز و فردا رزمایش‌های دریایی و زمینی در سواحل و مناطق میانی سرزمین‌های اشغالی برگزار خواهد کرد.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که9 رزمایش دریایی از صبح امروز دوشنبه در محدوده دریایی میان «شافی تسیون» در شمال و اشدود در جنوب سرزمین‌های اغشالی آغاز شده است که تا شامگاه سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

‌همزمان، ارتش اسرائیل از برگزاری رزمایشی زمینی در شهر رعنانا در شامگاه دوشنبه خبر داد که تا صبح سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل