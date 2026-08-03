منابع محلی در استان قنیطره، جنوب غربی سوریه، خبر دادند که یک نیروی نظامی اسرائیلی وارد شهر جباتا الخشاب در حومه شمالی این استان شده و در میدان شهر موضع گرفته است.

به گفته این منابع، این نیرو، متشکل از ۶ خودروی نظامی، وارد مرکز شهر شده و در میان اضطراب و انتظار ساکنان، در میدان عمومی مستقر شده است، بدون اینکه هیچ یک از شهروندان آنجا را دستگیر کند.

منابع ما به ما اطلاع دادند که یک نیروی نظامی اسرائیلی متشکل از سه خودرو به جاده‌ای که شهر الحیران و روستای الرفید در حومه جنوبی قنیطره، نزدیک نوار مرزی با جولان اشغالی سوریه را به هم متصل می‌کند، نفوذ کرده و یک ایست بازرسی نظامی ایجاد کرده است.

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