تاکید پادشاهان بحرین و اردن بر تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه
پادشاهان بحرین و اردن طی تماسی تلفنی، بر اهمیت تشدید تلاش برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین و «عبدالله دوم» پادشاه اردن تلفنی رایزنی کردند.
به گزارش اخبار الخلیج، دو طرف درباره روابط برادرانه مستحکم علاوه بر تلاشها برای کاهش تنش در منطقه گفتوگو کردند.
پادشاهان بحرین و اردن بر مخالفت خود و محکومیت حملات ایران به دو کشور و کشورهای منطقه تاکید کردند.
آنها بر اهمیت تشدید تلاش برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه با توجه به منافع کشورها و ملت های منطقه تاکید کردند.