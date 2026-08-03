تاکید پادشاهان بحرین و اردن بر تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین و «عبدالله دوم» پادشاه اردن تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش اخبار الخلیج، دو طرف درباره روابط برادرانه مستحکم علاوه بر تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.

پادشاهان بحرین و اردن بر مخالفت خود و محکومیت حملات ایران به دو کشور و کشورهای منطقه تاکید کردند.

آنها بر اهمیت تشدید تلاش برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه با توجه به منافع کشورها و ملت های منطقه تاکید کردند.

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