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تاکید پادشاهان بحرین و اردن بر تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه

تاکید پادشاهان بحرین و اردن بر تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه
کد خبر : 1821969
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پادشاهان بحرین و اردن طی تماسی تلفنی، بر اهمیت تشدید تلاش برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین و «عبدالله دوم» پادشاه اردن تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش اخبار الخلیج، دو طرف درباره روابط برادرانه مستحکم علاوه بر تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفت‌وگو کردند.

پادشاهان بحرین و اردن بر مخالفت خود و محکومیت حملات ایران به دو کشور و کشورهای منطقه تاکید کردند.

آنها بر اهمیت تشدید تلاش برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه با توجه به منافع کشورها و ملت های منطقه تاکید کردند.

 

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