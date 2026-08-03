به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده و ایران در مذاکرات پیش رو در درجه نخست بر ازسرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز و رفع محاصره آمریکا علیه بنادر ایران تمرکز خواهند کرد.

این خبرگزاری افزود که مذاکرات همچنین شامل توقف تمامی حملات در منطقه‌ و نیز ازسرگیری صادرات نفت ایران بدون هیچ‌گونه مانع خواهد بود.

آسوشیتدپرس همچنین گزارش داد که کشورهای خاورمیانه‌ای که نقش میانجی را ایفا می‌کنند، در روزهای آینده تماس‌های خود با واشنگتن و تهران را تشدید خواهند کرد.

به گفته این خبرگزاری، در این مرحله از گفت‌وگوها احتمالا طرفین بار دیگر به اصول اساسی یادداشت تفاهمی که در ۱۸ ژوئن میان آن‌ها امضا شده بود، بازگردند.

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