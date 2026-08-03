وال استریت ژورنال:
ایران در حملات به اردن عمدتا پایگاههای آمریکایی را هدف قرار داد
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که بخش اعظم حملات ایران به اردن، پایگاههایی را هدف قرار داد که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت، بخش اعظم حملات ایران به اردن، پایگاههایی را هدف قرار داد که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند.
این روزنامه به نقل از مقامهای آمریکایی و اردنی گزارش داد، بخش اعظم حملات موشکی و پهپادی ایران به سمت اردن، پایگاههایی را هدف قرار داده بود که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند.
این روزنامه همچنین اعلام کرد، دستکم یک حمله، بندر عقبه را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، ایران هیچ حملهای علیه اهداف غیرنظامی در اردن انجام نداده است، با این حال آژیرهای هشدار حمله هوایی چندین بار در امان پایتخت این کشور و دیگر مناطق اردن به صدا درآمدند.