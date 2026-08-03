سیانان خبر داد:
ارتش آمریکا به دنبال گزینههای «نامتعارف» علیه ایران است
سیانان به نقل از منابع خود گزارش داد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از تحلیلگران نظامی خواسته است تا ایدههای «غیرمتعارف» علیه ایران ارائه دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سیانان به نقل از منابع خود گزارش داد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از تحلیلگران نظامی خواسته است تا ایدههای «غیرمتعارف» علیه ایران ارائه دهند.
طبق این گزارش، یک افسر اطلاعاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پیامی به گروهی از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما به دنبال راههای خلاقانه و غیرمتعارف جدید برای فشار به ایران هستیم.»
به گزارش سیانان، این درخواست، گزینههای محدود و بالقوه از نظر سیاسی نامطلوب موجود برای دولت واشنگتن در برخورد با ایران را برجسته میکند.
در همین حال، یک منبع به فاکس نیوز گفت که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آماده است تا هرگونه پیشنهاد جدیدی را بررسی کند. این منبع افزود که ارتش ایالات متحده معتقد است که استراتژی در قبال ایران نیاز به ارزیابی مجدد دارد.