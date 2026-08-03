بارندگی شدید در هند حداقل ۱۱ کشته برجای گذاشت

مقامات و گزارش‌های خبری اعلام کردند که باران‌های شدید و سیل در آخر هفته بخش‌هایی از جنوب هند را درنوردید و باعث کشته شدن حداقل ۱۱ نفر و آوارگی هزاران نفر در ایالت کرالا شد.

از سوی دیگر، این بارندگی‌ها رانش زمین را در ایالت همسایه، کارناتاکا، به دنبال داشت که منجر به کشته شدن حداقل سه نفر شد.

‌یک وزیر دولت ایالتی گفت که تعداد کشته‌شدگان حوادث مرتبط با باران تا روز یکشنبه به ۱۱ نفر افزایش یافت و نزدیک به ۷۷۰۰ نفر به حدود ۲۷۵ اردوگاه امدادی در سراسر کرالا منتقل شدند.

‌‌سروزیر ایالت کرالا‌ گفت که روز دوشنبه با مقامات منطقه‌ای برای بررسی ترتیبات اردوگاه‌های امدادی دیدار خواهد کرد. روز یکشنبه، او گفت که عملیات پاکسازی در مناطق سیل‌زده آغاز شده است.

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