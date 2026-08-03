خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارندگی شدید در هند حداقل ۱۱ کشته برجای گذاشت

بارندگی شدید در هند حداقل ۱۱ کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1821869
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات و گزارش‌های خبری اعلام کردند که باران‌های شدید و سیل در آخر هفته بخش‌هایی از جنوب هند را درنوردید و باعث کشته شدن حداقل ۱۱ نفر و آوارگی هزاران نفر در ایالت کرالا شد.

مقامات و گزارش‌های خبری اعلام کردند که باران‌های شدید و سیل در آخر هفته بخش‌هایی از جنوب هند را درنوردید و باعث کشته شدن حداقل ۱۱ نفر و آوارگی هزاران نفر در ایالت کرالا شد.

از سوی دیگر، این بارندگی‌ها رانش زمین را در ایالت همسایه، کارناتاکا، به دنبال داشت که منجر به کشته شدن حداقل سه نفر شد.

‌یک وزیر دولت ایالتی گفت که تعداد کشته‌شدگان حوادث مرتبط با باران تا روز یکشنبه به ۱۱ نفر افزایش یافت و نزدیک به ۷۷۰۰ نفر به حدود ۲۷۵ اردوگاه امدادی در سراسر کرالا منتقل شدند.

‌‌سروزیر ایالت کرالا‌ گفت که روز دوشنبه با مقامات منطقه‌ای برای بررسی ترتیبات اردوگاه‌های امدادی دیدار خواهد کرد. روز یکشنبه، او گفت که عملیات پاکسازی در مناطق سیل‌زده آغاز شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل