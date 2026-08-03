پاتروشف به برزیل سفر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، خبرگزاری تاس گزارش داد که «نیکولای پاتروشف»، دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شورای دریایی روسیه، در یک سفر رسمی وارد برزیل شد.

پاتروشف در این جمهوری در مورد همکاری روسیه و برزیل در حوزه دریایی رایزنی خواهد کرد.

پاتروشف اخیراً در الجزایر با «جمال الدین عبدالغنی دریدی»، دبیرکل وزارت کشور، دولت محلی و حمل و نقل، گفتگو کرد.

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