خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاتروشف به برزیل سفر کرد

پاتروشف به برزیل سفر کرد
کد خبر : 1821856
لینک کوتاه کپی شد.

خبرگزاری تاس گزارش داد که ‌دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شورای دریایی روسیه، در یک سفر رسمی وارد برزیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، خبرگزاری تاس گزارش داد که «نیکولای پاتروشف»، دستیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شورای دریایی روسیه، در یک سفر رسمی وارد برزیل شد.

پاتروشف در این جمهوری در مورد همکاری روسیه و برزیل در حوزه دریایی رایزنی خواهد کرد.

پاتروشف اخیراً در الجزایر با «جمال الدین عبدالغنی دریدی»، دبیرکل وزارت کشور، دولت محلی و حمل و نقل، گفتگو کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل