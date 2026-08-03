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کاهش ۸ درصدی قیمت نفت پس از اعلام خبر مذاکره آمریکا با ایران

کاهش ۸ درصدی قیمت نفت پس از اعلام خبر مذاکره آمریکا با ایران
کد خبر : 1821846
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همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره آغاز مذاکرات با ایران برسر بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این کشور، ‌قیمت نفت در بازارهای آسیایی کاهش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، پس از آن که ‌رئیس جمهور آمریکا خبر آغاز مذاکره با ایران در روز دوشنبه ‌بر سر بازگشایی تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این کشور را اعلام کرد، قیمت نفت در بازارهای آسیایی بیش از ۸ درصد کاهش یافت.

‌قیمت هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه اکتبر، در معاملات صبح امروز در بازارهای آسیای با ۸.۲۸ درصد کاهش در مقایسه با قیمت نفت در زمان تعطیلی بازار در جلسه قبلی، به ۸۲ دلار و ۶۶ سنت رسید.

همچنین هربشکه نفت خام غرب تگزاس آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر نیز با ۵.۸۵ درصد کاهش قیمت مواجه شد و ۷۹ دلار و ۷۲ سنت معامله شد.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد توافقی با ایران درباره تنگه هرمز به دست آمده است و توافقی نیز درباره برنامه هسته‌ای این کشور در راه است.

وی همچنین گفت مذاکرات با ایران شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

 

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