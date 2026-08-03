به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک هیئت لبنانی ‌بیروت را به مقصد رم ترک کرد.

هدف از این سفر مشارکت در دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل اعلام شده است.

پیشتر در ۲۸ ژوئیه یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، تیم‌های فنی دو طرف از ۴ تا ۶ اوت در پایتخت ایتالیا دیدار خواهند کرد تا درباره اجرای توافق‌نامه چارچوب توافق، گسترش «مناطق آزمایشی» برای عقب‌نشینی نیروها و حل اختلافات مرزی گفت‌وگو کنند.





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