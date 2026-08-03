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آنکارا:

نتانیاهو هیچ قصدی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد

نتانیاهو هیچ قصدی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد
کد خبر : 1821815
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وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که حملات مرگبار مداوم اسرائیل به غزه نشان می‌دهد که دولت ‌اسرائیل، هیچ قصدی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد.

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که حملات مرگبار مداوم اسرائیل به غزه نشان می‌دهد که دولت ‌اسرائیل، هیچ قصدی برای صلح با فلسطینی‌ها ندارد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تنها هدف نتانیاهو آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمین مادری‌شان و جلوگیری از برقراری صلح و ثبات در منطقه است.»

در این بیانیه آمده است که نتانیاهو همچنان به اقداماتی ادامه می‌دهد که تعادل شکننده منطقه‌ای را تضعیف کرده و تلاش‌های میانجیگری به رهبری کشورها، به ویژه ایالات متحده، را مختل می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «برای جامعه بین‌المللی ضروری است که موضعی مصمم‌تر، منسجم‌تر و قوی‌تر در برابر رویکرد توسعه‌طلبانه و نظامی‌گرایانه نتانیاهو که به دنبال تبدیل کل خاورمیانه به منطقه درگیری است، اتخاذ کند.»

 

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