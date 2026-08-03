سرنگونی ۱۳۱ پهپاد اوکراینی از سوی نیروهای روس

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ‌۱۳۱ پهپاد اوکراینی را در استان‌های جنوب غربی این کشور سرنگون کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع آمده است که پهپادها در مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اوریول، اسمولنسک، تولا، سرزمین کراسنودار، جمهوری کریمه و دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

‌فرماندار منطقه ولادیمیر در شمال غربی روسیه، اعلام کرد که یک رژه اوکراینی یک انبار را در ناحیه سوبینسکی این منطقه هدف قرار داده و باعث خسارات مادی و آتش‌سوزی در محل شده است.

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