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ابراز امیدواری فؤاد حسین برای بازگشایی تنگه هرمز در اسرع وقت

ابراز امیدواری فؤاد حسین برای بازگشایی تنگه هرمز در اسرع وقت
کد خبر : 1821792
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وزیر امور خارجه عراق در گفت‌وگوی تلفنی با همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرد که تفاهماتی برای بازگشایی تنگه هرمز در اسرع وقت حاصل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلفنی درباره آخرین تحولات مرتبط با اوضاع در تنگه هرمز طی دو روز گذشته و پیامد‌های آن بر امنیت دریانوردی و ثبات منطقه رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین از بازگشت به روند گفت‌‎وگو و دیپلماسی به عنوان بهترین راه برای حل اختلافات در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه استقبال کرد.

دو طرف درخصوص حملات اخیر به عراق رایزنی و بر اهمیت جلوگیری از هرگونه اقدام که موجب افزایش تنش در منطقه می‌شود، تاکید کردند.

 

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