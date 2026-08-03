ابراز امیدواری فؤاد حسین برای بازگشایی تنگه هرمز در اسرع وقت

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تلفنی درباره آخرین تحولات مرتبط با اوضاع در تنگه هرمز طی دو روز گذشته و پیامد‌های آن بر امنیت دریانوردی و ثبات منطقه رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین از بازگشت به روند گفت‌‎وگو و دیپلماسی به عنوان بهترین راه برای حل اختلافات در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه استقبال کرد.

دو طرف درخصوص حملات اخیر به عراق رایزنی و بر اهمیت جلوگیری از هرگونه اقدام که موجب افزایش تنش در منطقه می‌شود، تاکید کردند.

انتهای پیام/