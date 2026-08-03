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حماس:

حملات اسرائیل به غزه با هدف برهم زدن توافق آتش‌بس انجام می‌شود

حملات اسرائیل به غزه با هدف برهم زدن توافق آتش‌بس انجام می‌شود
کد خبر : 1821781
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حماس اعلام کرد که حملات اسرائیل به غزه با هدف برهم زدن توافق آتش‌بس انجام می‌شود.

حماس اعلام کرد که حملات اسرائیل به غزه با هدف برهم زدن توافق آتش‌بس انجام می‌شود. 

این گروه فلسطینی اعلام کرد که «تشدید عمدی» حملات اسرائیل در این منطقه محصور، «با هدف مانع‌تراشی در تفاهمات حاصل شده با میانجی‌ها، از جمله دولت آمریکا، برای تکمیل اجرای توافق آتش‌بس» است.

این گروه اعلام کرد که «بمباران جنایتکارانه و دیوانه‌وار نوار غزه» توسط اسرائیل «تمام خانواده‌ها را از ثبت احوال حذف کرده است» و از میانجی‌ها خواست تا «اقدام فوری برای اعمال فشار» بر اسرائیل برای توقف جنایاتش انجام دهند.

 

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